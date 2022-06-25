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СМИ Могилевской области удостоены наград национального конкурса ´Золотая Литера´.

СМИ Могилевской области удостоены наград национального конкурса ´Золотая Литера´.

В Витебске 23 июня прошло одно из знаковых мероприятий в медиасфере - II Форум медийного сообщества Беларуси ´Региональные медиа в цифровом пространстве: опыт, проблемы, перспективы´.

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