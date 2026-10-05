Данные владельцев умных гаджетов и счетчиков обяжут вносить в ЕСИА

Данные о телефонных номерах сим-карт умных устройств, адресах их владельцев и местах установки оборудования потребуется вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аналитик Пилкингт...
- Н Аналитик Пилкингт...
- Подросток, освобо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым