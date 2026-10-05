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Данные владельцев умных гаджетов и счетчиков обяжут вносить в ЕСИА

Данные владельцев умных гаджетов и счетчиков обяжут вносить в ЕСИА

Данные о телефонных номерах сим-карт умных устройств, адресах их владельцев и местах установки оборудования потребуется вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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