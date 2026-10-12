UK Govt Wants "Interventionist State Policing & Regulating Of Online Space" Authored by Kit Knightly via OffGuardian, The United Kingdom already has one of the most controlled digital environments in the world.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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