Как и почему Россия с нефтегазовой иглы пересела на налоговую

Заявление главы правительства Михаила Мишустина о том, что Федеральная налоговая служба теперь обеспечивает формирование около трех четвертей доходов федерального бюджета России, зафиксировало тектонический сдвиг в отечественной финансовой системе.
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