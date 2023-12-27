ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

275 подписчиков

Залужный «сдал» Авдеевку, напрасные смерти ВСУ, в Крынках – панические настроения, ВС РФ наращивает наступление

Залужный «сдал» Авдеевку, напрасные смерти ВСУ, в Крынках – панические настроения, ВС РФ наращивает наступление

Залужный «сдал» Авдеевку, напрасные смерти ВСУ, в Крынках – упаднические настроения, ВС РФ наращивает наступление ▪️ Сегодня ночью российские ВКС ударили по объектам в городах Павлоград, Днепропетровск, Николаев и Одесса, а также атаковали аэродром в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх