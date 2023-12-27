Залужный «сдал» Авдеевку, напрасные смерти ВСУ, в Крынках – панические настроения, ВС РФ наращивает наступление

Залужный «сдал» Авдеевку, напрасные смерти ВСУ, в Крынках – упаднические настроения, ВС РФ наращивает наступление ▪️ Сегодня ночью российские ВКС ударили по объектам в городах Павлоград, Днепропетровск, Николаев и Одесса, а также атаковали аэродром в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области.