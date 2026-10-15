Теперь маршрут будет проходить через проспект Калинина и ЛДП "Спартак-2" С 1 декабря в Барнауле изменится схема движения автобуса №10 для обеспечения транспортной доступности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме заявили...
- Г В Алтайском крае ...
- ВС Лерчек после поми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым