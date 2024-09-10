«Не нашли нужного врача?»: подписчик из Москвы попытался записаться на приём к русскому врачу и вот что из этого вышло.
И с каждым днем все ближе...
Комментарии
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Sergiy Che
Там более, что там скорее всего половина с Дагестана и треть с Татарстана - Башкирии...)) В гос. поликлиники иностранных не шибко любят брать - они чаще в частных клиниках пашут))
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4 час.
Юна
Последние фото из больницы просто пипец! 😱
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4 час.
Sergiy Che
А ты уверен, что эти фотки в РФ сделаны??))
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3 час.
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