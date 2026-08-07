WhiteBIT запускает два автоматизированных торговых бота в Великобритании

WhiteBIT представила боты Spot Grid и Martingale DCA для пользователей в Великобритании, расширяя возможности автоматизированной торговли на рынке, где доступ розничных инвесторов к криптодеривативам остается ограниченным.
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