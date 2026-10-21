At the Konstantinovsky Palace in St. Petersburg, Russian President Vladimir Putin met with the special envoy of the American leader Donald Trump, Steven Witkoff, who outlined the "progress" on the settlement of the Ukraine after a meeting in Norway with Vladimir Zelensky.
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