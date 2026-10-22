Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об индексации транспортного налога. Эксперты предполагают, что повышение ставок может стать реальностью уже в 2027 году и составить от 10% до 20%.
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