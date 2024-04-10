Среди основных проблем Азовского моря осолонение воды и недостаток рыбы

Азовское море и Приазовье сталкиваются прежде всего с такими проблемами, как осолонение морской воды и недостаток пресной, падение поголовья рыбы, упадок малых рек и разрушение системы мониторинга, сообщает ТАСС.
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