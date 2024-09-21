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В Крыму объяснили слова главы МИД Польши о передаче Крыма ООН

В Крыму объяснили слова главы МИД Польши о передаче Крыма ООН

Инициатива главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова Крым под мандат ООН свидетельствует о его подсознательном желании установить контроль над территорией Западной Украины, как в период, когда она являлась частью страны.

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