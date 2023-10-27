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Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»

  21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене. «Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости – 18 тысяч.

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