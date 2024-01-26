Расплывчатые формулировки в описании вакансии, которые должен знать каждый соискатель

Не упустите возможность получить работу из-за непонятных формулировок в объявлении о вакансииЕсли поиск работы и так был трудным, то его усложняет тот факт, что многие объявления о вакансиях полны формулировок, которые либо излишне пугают, либо просто сбивают с толку.