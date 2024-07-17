Не все соседи Украины депортируют незаконно пересекающих границу — СМИ

Не все соседние с Украиной страны выдают или депортируют украинских уклонистов, хотя и информируют Киев о тактиках, используемых ими для осуществления побега из страны, сообщает 17 июля газета Washington Post со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.
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