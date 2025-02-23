Роспотребнадзор: Эпидситуация с метапневмовирусной инфекцией остается стабильной

На сегодня ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Об этомсообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщает «Агентство городских новостей «Москва».