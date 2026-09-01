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Шесть старейших театров России соберутся на фестивале в Туле

Шесть старейших театров России соберутся на фестивале в Туле

Шесть старейших театров России соберутся в Туле на фестивале «250+». В городе оружейников встретятся Большой и Малый театры, Александринский театр, Ярославский театр имени Волкова, Калужский драмтеатр и, конечно, Тульский академический театр драмы.

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