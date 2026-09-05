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Британия рассматривает крайние меры в связи с угрозой со стороны России

Британия рассматривает крайние меры в связи с угрозой со стороны России

Необходимость пересмотреть льготы для людей с ограниченными возможностями и меры поддержки в сфере жилья, чтобы направить больше средств на нужды армии и обороны из-за желания противостоять России, предложила лидер консерваторов Кеми Баденок, 5 сентября пишет издание The Times.

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