Британия рассматривает крайние меры в связи с угрозой со стороны России

Необходимость пересмотреть льготы для людей с ограниченными возможностями и меры поддержки в сфере жилья, чтобы направить больше средств на нужды армии и обороны из-за желания противостоять России, предложила лидер консерваторов Кеми Баденок, 5 сентября пишет издание The Times.