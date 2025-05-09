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Биннингтон и Брэйден Шенн сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Федерация подтвердила приезд Маккиннона

Биннингтон и Брэйден Шенн сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Федерация подтвердила приезд Маккиннона

Вратарь и форвард, представляющие «Сент-Луис», присоединятся к «кленовым» на турнире в Швеции и Дании, который стартует сегодня.

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