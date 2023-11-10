Филипп Киркоров рассказал, на сколько размеров похудел после операции Хайдарова

Филипп Киркоров рассказал, на сколько размеров похудел после операции ХайдароваФилипп КиркоровПевец Филипп Киркоров на светской премьере художественного фильма «Легенда о самбо» в Москве похвастался похудением после пластики у Тимура Хайдарова.