Филипп Киркоров рассказал, на сколько размеров похудел после операции Хайдарова

Филипп Киркоров рассказал, на сколько размеров похудел после операции ХайдароваФилипп КиркоровПевец Филипп Киркоров на светской премьере художественного фильма «Легенда о самбо» в Москве похвастался похудением после пластики у Тимура Хайдарова.
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