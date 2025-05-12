НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

КДК рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание

КДК рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание

11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ. На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх