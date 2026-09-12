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Michael Kors показал весну 2027: модернизм, шестидесятые и новая геометрия

Michael Kors показал весну 2027: модернизм, шестидесятые и новая геометрия

Michael Kors представил коллекцию весна–лето 2027 в Саду скульптур Музея современного искусства в Нью-Йорке — и на этот раз привычная американская практичность получила более графичное, почти архитектурное продолжение.

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