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«Батраков точно будет в «Локомотиве» в следующем сезоне» — агент

«Батраков точно будет в «Локомотиве» в следующем сезоне» — агент

Алексей Батраков, ставший одним из открытий чемпионата России, в следующем сезоне продолжит выступать за «Локомотив», заявил агент полузащитника Владимир Кузьмичев.

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