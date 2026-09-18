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Военные новости ★ сводки СВО

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Портативный комплекс РЭБ «Чистюля» начали тестировать в зоне СВО

Портативный комплекс РЭБ «Чистюля» начали тестировать в зоне СВО Новейший портативный комплекс радиоэлектронной борьбы, получивший название «Чист.

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