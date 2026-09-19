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Троим россиянам предъявили обвинение в похищении и вымогательстве

Троим россиянам предъявили обвинение в похищении и вымогательстве

Трём жителям Екатеринбурга предъявлено обвинение в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

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