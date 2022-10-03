В суде Кемерово сообщили, что приговор экс-гендиректору "Зимней вишни" огласят 5 октября

Центральный районный суд Кемерово 5 октября огласит приговор бывшему гендиректору и совладельцу сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, обвиняемому в даче взятки бывшему главе регионального Госстройнадзора при строительстве объекта.