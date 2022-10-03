Газета.ру

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В суде Кемерово сообщили, что приговор экс-гендиректору "Зимней вишни" огласят 5 октября

В суде Кемерово сообщили, что приговор экс-гендиректору "Зимней вишни" огласят 5 октября

Центральный районный суд Кемерово 5 октября огласит приговор бывшему гендиректору и совладельцу сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, обвиняемому в даче взятки бывшему главе регионального Госстройнадзора при строительстве объекта.

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