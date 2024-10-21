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Царьград

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Часть платежей перестанет проходить: Сертификаты безопасности истекут у карт Visa и Mastercard в России

Часть платежей перестанет проходить: Сертификаты безопасности истекут у карт Visa и Mastercard в России

Сертификаты безопасности истекут у карт Visa и Mastercard в России в конце этого года.В конце 2024 года у ряда банков России перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard.

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