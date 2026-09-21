«Атланта» и «Шарлотт» обсуждают обмен Бадди Хилда на Дориана Финни-Смита

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, « Атланта » и « Шарлотт » в течение этого месяца периодически вступали в переговоры по поводу вариантов обмена, в которых фигурировали Дориан Финни-Смит из «Хорнетс» и Бадди Хилд из «Хоукс».