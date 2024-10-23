Новое в санаторно-курортном лечении

Инициатива была предложена в ходе встречи министерства туризма и национальной курортной ассоциации. Помимо обсуждения вопроса возвращения Крыму статуса Всероссийской здравницы, обсудили создание национальной цифровой системы, объединяющей маршрутизацию пациента от поликлиники до санатория.
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