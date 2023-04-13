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Муж актрисы Лии Ахеджаковой рассказал о ее состоянии после обвинений в госизмене

Муж актрисы Лии Ахеджаковой рассказал о ее состоянии после обвинений в госизмене

84-летнюю артистку могут признать иностранным агентом.Муж 84-летней Лии Ахеджаковой, Владимир Персиянинов рассказал о состоянии артистки на фоне возможного обвинения в государственной измене и признании иностранным агентом на фоне поддержки Украины.

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