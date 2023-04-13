Муж актрисы Лии Ахеджаковой рассказал о ее состоянии после обвинений в госизмене

84-летнюю артистку могут признать иностранным агентом.Муж 84-летней Лии Ахеджаковой, Владимир Персиянинов рассказал о состоянии артистки на фоне возможного обвинения в государственной измене и признании иностранным агентом на фоне поддержки Украины.