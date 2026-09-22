ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 297 украинских беспилотников над российскими регионами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СА Spiegel: Лавров з...
- ЛЛ Бросившая дочь во...
- ЛЛ Обвиняемый в расп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым