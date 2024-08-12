Ситуация в Воронежской области обострилась: объявлена угроза атаки БПЛА

Сообщение о повышенной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области опубликовал глава региона Александр Гусев 13 августа в своем Telegram-канале Власти региона рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных органов власти.
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