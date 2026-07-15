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Педиатр Моисеева рассказала, что с аритмией и артериальной гипертензией противопоказано кататься на аттракционах

Педиатр Моисеева рассказала, что с аритмией и артериальной гипертензией противопоказано кататься на аттракционах

Аттракционы могут быть опасны для людей с определенными заболеваниями. О том, какие проблемы со здоровьем могут стать противопоказанием для катания, рассказала педиатр медцентра «Альфскрин» Дарья Моисеева в материале «ТСН24».

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