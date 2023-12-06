Мадуро анонсировал срок нефтяникам, чтобы остановить операции на шельфе Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил территорию Эссекибо, спорную с Гайаной, "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, которые работают в неделимитированном море, прекратить свои операции в течение трех месяцев.
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