На Украине сообщили о признании экс-главкома ВСУ Залужного непригодным к службе

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный до назначения послом страны в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщило 9 марта украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.