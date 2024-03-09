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На Украине сообщили о признании экс-главкома ВСУ Залужного непригодным к службе

На Украине сообщили о признании экс-главкома ВСУ Залужного непригодным к службе

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный до назначения послом страны в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщило 9 марта украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

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