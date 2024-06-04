ВКС РФ ночными ударами ликвидировали до 60 процентов личного состава резервных подразделений, переброшенных накануне в Харьковскую область ВКС РФ ночными ударами ликвидировали до 60 процентов личного состава резервных подразделений, переброшенных накануне в Харьковскую областьПоздним вечером, а также в ночные часы российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по местам размещения личного состава и военной техники противника на ряде направлений.