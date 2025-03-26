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Историк Гололобов заявил, что в СССР засекречивали карты

Доктор исторических наук Евгений Гололобов рассказал, почему в Советском Союзе доступ к географической информации, включая карты, был строго ограничен.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Непонятно, о каких картах говорит этот историк. Некоторые карты, действительно, были засекречены. Надо сказать, что подобная информация секретилась, и секретится сегодня, не только в России. Но считать, что засекречены все карты, смехотворно.
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