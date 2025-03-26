Историк Гололобов заявил, что в СССР засекречивали карты

Вадим Кузнецов

Непонятно, о каких картах говорит этот историк. Некоторые карты, действительно, были засекречены. Надо сказать, что подобная информация секретилась, и секретится сегодня, не только в России. Но считать, что засекречены все карты, смехотворно.