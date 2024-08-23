Источник: российского футболиста обманули на 500 тыс. рублей

21-летний полузащитник футбольного клуба «Родина» Даниэль Свинцов стал жертвой мошенников. По информации Telegram-канале «Мутко против», 21 августа игроку поступил звонок от якобы сотрудника Центробанка, который сообщил ему, что его средства находятся под угрозой.