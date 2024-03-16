Как кумулятивные снаряды уничтожают танки

Еще не так давно спор между броней и снарядами определялся толщиной и калибром. Говоря простыми словами, бронетехника постоянно наращивала своё бронирование, а пушки увеличивали калибр снарядов для его пробития.
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