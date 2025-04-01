В Рязани воду отключили на двух улицах и в детском саду

Ограничение связано с необходимостью провести ремонт на ЦТП. Ресурса не будет до 16:00 на улице Горького в домах №№ 15 и 15 корпус, на улице Фрунзе № 2, а также в детской поликлинике № 2 и в ОКПБ имени Баженова.