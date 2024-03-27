СКР: задержан соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

Силовики задержали уроженца Дагестана Ислама Бациева, подозреваемого в причастности к вооруженному нападению на роту псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году, сообщает Telegram-канал СКР.
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