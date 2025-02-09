Багги в Спецоперации

Багги Desertcross 1000-3 на полигоне. Идёт подготовка водителей. Фото Минобороны РФ В рамках Спецоперации по защите Донбасса российская армия активно применяет автомобили различных типов, включая вездеходы-багги.
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