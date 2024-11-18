В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиком

При столкновении погибли оба водителя Сегодня ночью, на 14-м километре трассы «Санкт-Петербург - Сортавала - Петрозаводск» (Кола) в Приозерском районе Ленинградской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии