ФНС: число россиян с банковскими счетами за границей выросло на 70% за 2023 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) на конец 2023 года официально зафиксировала 539,1 тысяч россиян, которые имели счета в иностранных банках зарубежом, что на 70% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошлый год.