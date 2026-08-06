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Настоящие фамилии и семейные истории: известные российские артисты с еврейскими корнями

Настоящие фамилии и семейные истории: известные российские артисты с еврейскими корнями

Многие известные артисты отечественной эстрады выступают под звучными псевдонимами или девичьими фамилиями матерей.

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