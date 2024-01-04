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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» не купил Нино, который переходит в «Зенит», за 4 млн евро летом. Тогда он просил 1,6 млн в год, в Петербурге ему будут платить 2+ млн

«Локо» не купил Нино, который переходит в «Зенит», за 4 млн евро летом. Тогда он просил 1,6 млн в год, в Петербурге ему будут платить 2+ млн

Московский клуб отказался от идеи трансфера 26-летнего центрального защитника прошлым летом, сообщает Иван Карпов.

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