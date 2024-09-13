Минобороны Китая: конфликт на Украине закончится политическим урегулированием

Продвижение идеи политического урегулирования через переговоры — это единственный путь к разрешению палестино-израильского и украинского конфликтов, заявил на Сяньшаньском форуме министр обороны Китая Дун Цзюнь.
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