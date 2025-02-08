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Царьград

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Израиль получил троих заложников от палестинских захватчиков через Красный Крест

Израиль получил троих заложников от палестинских захватчиков через Красный Крест

Палестинские захватчики передали троих заложников Красному Кресту, которые вскоре достигнут подразделений ЦАХАЛ и ISA в секторе Газа.

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