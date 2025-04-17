Перемирие нереалистично: в ООН сделали заявление о прекращении огня на Украине

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «самыми странными» в своей карьере представителя при Всемирной Организации прошедшие консультации СБ ООН по обсуждению итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии