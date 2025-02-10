В Анапе неподалеку от полигона с замазученным песком начался пожар

В Анапе неподалеку от полигона с замазученным песком начался пожарСегодня утром в хуторе Воскресенском под Анапой загорелись деревянные строения на территории местной артели «Три плотника», которая изготавливает деревянные срубы.
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